С начала года в Сочи из незаконного оборота изъяли 1,6 тысяч упаковок табака

В Сочи с начала 2024 года изъяли из незаконного оборота почти 1,6 тыс. упаковок табачной продукции. Накануне выездная комиссия посетила 14 объектов потребительской сферы на улицах Роз, Воровского, Конституции в Центральном районе курорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что его ведомство регулярно проводит проверки во всех районах города. Работа проводится совместно с правоохранителями.

В ходе последнего мониторинга проверяющие обнаружили реализацию табачных изделий с выкладкой и демонстрацией в трех объектах розничной торговли. Данные об этом передали в Роспотребнадзор для принятия мер.

В мэрии напомнили, что граждане могут сами проверять подлинность табачной продукции с помощью мобильного приложения «Честный знак». Для этого нужно отсканировать QR-код на упаковке. Туристам и сочинцам советуют обращаться на горячую линию департамента курортов в случае выявления фактов незаконной торговли. С делать это можно по телефону +7 (862) 266-06-06 (доб. 1623). Также обратиться можно в дежурную часть УВД по номеру 102.

Вячеслав Рыжков