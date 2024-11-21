«Интерсвязь» и «Ростелеком» заключили соглашение о совместных проектах в сфере домофонии в Челябинской области

На III Международной конференции по технологиям умного города «Сокол» состоялось важное событие для рынка домофонии: национальный провайдер «Ростелеком» и один из лидеров телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ визировали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и председатель совета директоров «Интерсвязи» Леонид Вахрамеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Следующая фотография 1 / 3 Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь».

Соглашение открывает новые перспективы для развития домофонии в регионе. В рамках сотрудничества умные домофоны «Сокол +», производимые компанией «Интерсвязь», будут интегрированы в мобильную платформу «Ростелеком. Ключ», что позволит значительно расширить территорию распространения продукции и улучшить доступ к современным сервисам по всей стране.

«Домофоны «Сокол +» являются составной частью целой экосистемы цифровых услуг, которые разрабатывает наша компания. Философия прозрачного сервиса, которую мы взяли за основу развития бизнеса, с каждым годом интересует все большее количество партнеров. Уверен, что сотрудничество с компанией «Ростелеком» расширит географию применения наших разработок», — поделился председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

«Компания “Ростелеком” обладает уникальной экспертизой и компетенциями в области решений для комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов. Мы формируем стандарты на рынке современного жилья и являемся членом АНО “Умный многоквартирный дом”. Подписание соглашения с компанией “Интерсвязь” открывает нам и нашему партнеру новые горизонты сотрудничества и сделает жизнь наших клиентов еще более комфортной и безопасной», - рассказала Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента компании «Ростелеком».

В рамках соглашения стороны планируют развивать сферу домофонии, используя существующую инфраструктуру. Это сотрудничество станет значимым шагом к созданию умного и безопасного пространства для жителей Челябинской области, что соответствует современным трендам цифровизации и повышения качества жизни населения.

ООО фирма «Интерсвязь»