«Россети Тюмень» с начала года обработали 172 тысячи обращений клиентов

За 9 месяцев текущего года «Россети Тюмень» обработали почти 172 тысячи обращений потребителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти на 60 %. Для ускорения предоставления обратной связи компания в этом году увеличила количество операторов контакт-центра компании почти вдвое: с 13 до 23 специалистов.



Для взаимодействия с энергетиками большинство клиентов предпочитает дистанционные форматы: интернет-сервисы и телефон. Только с января по сентябрь 2024 года операторы контакт-центра приняли более 140 тысяч звонков, а через онлайн-ресурсы потребители получили свыше 17,7 тысячи консультаций и услуг.

В числе наиболее актуальных тем обращений – технологическое присоединение к электросетям. С начала года специалисты «Россети Тюмень» обработали свыше 34 тысяч таких запросов. Кроме того, спросом пользуются дополнительные (нетарифные) услуги компании: аренда автотранспорта и спецтехники, складских и логистических объектов, исследования в аккредитованной электролаборатории.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают взаимодействие с клиентами, уделяя внимание как новым, так и традиционным форматам связи. Для эффективного и оперативного общения с жителями Тюменской области системообразующее электросетевое предприятие активно сотрудничает с Центром управления регионом.

АО «Россети Тюмень»