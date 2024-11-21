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Багажная тележка вывела из строя самолет «Азимута» в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи произошел инцидент, из-за которого самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» вывели из эксплуатации. Сейчас специалисты проводят расследование для установления всех обстоятельств происшествия, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Утром во вторник, 19 ноября, в международном аэропорту Сочи произошел инцидент с участием самолета Sukhoi Superjet 100 (RA-89096) авиакомпании «Азимут». Воздушное судно прибыло рейсом AZO5048 из Астрахани, и в момент выгрузки багажа на месте стоянки произошла авария. Незакрепленная багажная тележка, оказавшаяся неподалеку от самолета, столкнулась с передней стойкой шасси, что, как сообщается в ряде Telegram-каналов, привело к образованию трещины в композиционном материале размером 32 см. Предположительно, из-за этого самолет временно отстранили от эксплуатации.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что сейчас специалисты проводят внутреннюю проверку по факту самопроизвольного движения багажной тележки, что привело к ее столкновению с самолетом. По результатам внутреннего расследования примут административные меры.

Мария Удовик

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