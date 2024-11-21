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В Кумертау установили туристический налог

Горсовет Кумертау утвердил туристический налог с января 2025 года, сообщил «РБК-Уфа» глава совета Евгений Оськин. По его словам, налоговая ставка составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 руб. в день. Ставка будет поэтапно повышаться и в 2029 году составит 5%. Под налогообложение попадут две городские гостиницы — «Кумертау» и гостиница в спорткомплексе «Прометей».

Евгений Оськин оценил поступления в бюджет города от туристического налога в 1,3 млн руб. Эти деньги, по его словам, направят на развитие туристической инфраструктуры Кумертау.

Венера Хисамова

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