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Уфимца приговорили к пяти годам за передачу взятки сотруднику полиции

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор уфимцу за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн руб., сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в 2022 году оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД (приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн руб.) получил от организаторов азартных игр через подсудимого взятку в размере 550 тыс. руб. В обмен он обещал покровительство и не предпринимать меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова

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