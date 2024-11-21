Магнитогорца оштрафовали за продажу мягкой игрушки Чебурашки

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил требования АО «Киностудия „Союзмультфильм “» и ООО «Союзмультфильм» к местному жителю. Его оштрафовали за нарушение исключительных прав — продажу мягкой игрушки Чебурашки, сообщает пресс-служба суда.

Компании задокументировали, что в августе 2024 года в торговой точке в городе Бугуруслан от имени магнитогорца продавалась мягкая игрушка, изображающая Чебурашку. «Киностудия „Союзмультфильм“» является обладателем исключительных прав на товарный знак, а «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажей Чебурашка и Крокодил Гена из анимационного фильма.

Судом в пользу компаний взыскана компенсация в размере 10 тыс. руб. каждой и расходы, связанные с фиксацией нарушения прав. Решение не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска