В Чувашии мужчина дважды стал жертвой мошенников и потерял более 3 млн рублей

Житель Ибресинского округа Чувашии и его родственник стали жертвами аферы, потеряв более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, 45-летний мужчина летом этого года получил в мессенджере предложение вложить деньги в акции кипрской компании. Следуя указаниям «персонального консультанта», он установил приложение и за несколько недель перевел мошенникам 1,7 млн рублей, из которых значительная часть была оформлена в кредит. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

В ноябре злоумышленники вновь вышли с ним на связь и пообещали вернуть деньги, но с условием найти посредника без кредитных обязательств. Доверчивый потерпевший попросил помочь своего родственника, который под контролем мошенников перевел со своего счета еще 1,5 млн рублей. Все переводы происходили во время видеосвязи, где злоумышленники давали четкие инструкции.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается.

Анар Зейналов