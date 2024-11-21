Глава Курчатовского района Челябинска уволился по собственному желанию

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов уволился по собственному желанию. Его последний рабочий день в должности — 22 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Исполняющим обязанности главы будет заместитель главы района Константин Матыгин.

Сергею Антипову 65 лет. Он руководил Курчатовским районом с 2016 года. На прошлой неделе на Комсомольском проспекте во дворе дома №112 11-летний мальчик упал в яму с кипятком, оставшуюся после устранения аварии АО «УСТЭК-Челябинск». Ребенка доставили в больницу с ожогами. Сейчас его состояние стабильно. В понедельник на аппаратном совещании исполняющий обязанности мэра, а ныне избранный глава города Алексей Лошкин выразил недовольство после отчета господина Антипова об отсутствии серьезных коммунальных аварий в районе за неделю. Как отметил новый мэр, главы должны лично присутствовать на месте, если происходят подобные ситуации.

Виталина Ярховска