«Уральские авиалинии» не планируют останавливать борта Airbus neo

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не будет останавливать самолеты Airbus neo, кроме одного — самолета А321Neo, который был «остановлен по директиве/ ресурсу двигателя Leap еще в начале октября». Об этом “Ъ-Урал” сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпания "Уральские авиалинии" не намерены останавливать борта Airbus neo

Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии" Авиакомпания "Уральские авиалинии" не намерены останавливать борта Airbus neo

Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии"

По данным двух собеседников “Ъ”, «Уральские авиалинии» также снизят интенсивность эксплуатации своих A320/А321neo зимой, чтобы продлить срок службы двигателей. Один из источников утверждает, что компания планирует перевести в резерв часть ВС.

Всего в России по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo, сообщает “Ъ”. Так, авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo. Это составляет половину от общего числа самолетов данного семейства в России. Масштабный вывод A320/А321neo — около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в России — из эксплуатации, по мнению собеседников “Ъ”, возможен с 2026 года.

Анастасия Таначева