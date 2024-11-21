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Суд на Урале отправил в колонию семейную пару за сожжение двух человек

Свердловский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил к 18 годам колонии строгого режима и 13 годам колонии общего режима соответственно супругов Ивана и Веру Мельковых за сожжение двух человек в Первоуральске, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Инцидент, который лег в основу судебных разбирательств, произошел 25 июля 2021 года в многоквартирном доме по ул. Бульвар Юности. По версии следствия, ранним утром Иван и Вера Мельковы поднялись на шестой этаж, где находилась квартира брата Ивана Мелькова, чтобы убить его путем поджога из-за «личных неприязненных отношений». «Осужденные осознавали, что родственник и его друг находятся в квартире и в утреннее время спят, в силу чего не смогут своевременно обнаружить пожар, а из-за имеющихся у них травм нижних конечностей не смогут самостоятельно и своевременно покинуть квартиру», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, для реализации задуманного Иван Мельков облил бензином принесенные с собой рубероид и тряпки, которые спичками подожгла его жена. Затем с помощью спичек они подожгли кресло и скрылись с места происшествия. Их жертвы скончались в квартире из-за отравления окисью углерода и продуктами горения.

По данным пресс-службы Обслуда, Иван и Вера Мельковы признаны виновными по п. п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору). Они были оправданы по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Кроме того, суд взыскал с Ивана и Веры Мельковых по 500 тыс. руб. с каждого.

В СКР по Свердловской области подчеркнули, что пара свою вину не признала.

Мария Шараева

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