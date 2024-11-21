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ООО «Башкирэнерго» в «Системе добрых дел»

Инженер отдела капитального строительства ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго» Ольга Галиева — в числе победителей конкурса социальных инициатив «Система добрых дел — 2024». Ее социальный проект «Организация спортивно-оздоровительной работы с различными категориями граждан» получил поддержку Благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС, которые являются организаторами конкурса. Всего в этом году финансовую и методическую поддержку получат 13 проектов из 11 регионов России.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В рамках проекта на базе Центра здорового фитнеса Ольга Галиева планирует открыть направление для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и людей пенсионного возраста. Ее цель — предоставление равных возможностей по восстановлению, укреплению и развитию двигательной активности и качества жизни. По словам Ольги, инклюзивные тренировки позволят не только улучшить физическое здоровье, но и в значительной мере повлиять на психоэмоциональное состояние участников проекта, а также помочь в их социальной адаптации.

«Мы активно поддерживаем любые инициативы наших работников, которые имеют важное социальное значение и могут помочь окружающим. Волонтерское движение в Башкирэнерго, как и на других предприятиях АО «БЭСК», растет, и мы с большим удовольствием продолжим принимать участие в добрых делах Благотворительного фонда "Система"»,— говорит член правления — директор по управлению персоналом и административным вопросам АО «БЭСК» Юлия Казанская.

«Мы верим, что доброта всегда подразумевает действие — умение видеть потребности других, стремление помочь, готовность поддержать. Конкурс социальных инициатив "Система добрых дел" пятый раз становится возможностью превратить глубокие смыслы в мощные проекты, идеи — в конкретные действия», — комментирует Ольга Аксенова, главный координатор проектов Благотворительного фонда «Система».

В этом году на конкурс «Система добрых дел» поступил 571 проект из 69 регионов России. Представители НКО, образовательных организаций, социальных учреждений и добровольческих объединений предложили проекты, направленные на решение целого спектра общественно значимых задач: развитие доступной среды, помощь незащищенным слоям населения, просвещение и профориентация, популяризация спорта и ЗОЖ, защита окружающей среды и животных, сохранение культурного наследия.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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