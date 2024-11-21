Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пенсионерка попала в реанимацию после наезда трамвая в Магнитогорске

Утром 21 ноября в Магнитогорске водитель трамвая наехала на пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по городу в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ранним утром 21 ноября 46-летний водитель трамвая №1 следовала по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы, около дома №107. Поворачивая направо, она наехала на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора по ходу движения транспортного средства. 7

Пенсионерку с травмами доставили в отделение реанимации. Водитель не почувствовала наезда и оставила место ДТП. Спустя некоторое время полицейские нашли сотрудницу транспортного предприятия. Ее стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД она не привлекалась к ответственности.

По факту ДТП сотрудниками УМВД России по Магнитогорску проводится доследственная проверка.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...