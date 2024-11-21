Пенсионерка попала в реанимацию после наезда трамвая в Магнитогорске

Утром 21 ноября в Магнитогорске водитель трамвая наехала на пенсионерку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по городу в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ранним утром 21 ноября 46-летний водитель трамвая №1 следовала по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Грязнова в сторону улицы Дружбы, около дома №107. Поворачивая направо, она наехала на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора по ходу движения транспортного средства. 7

Пенсионерку с травмами доставили в отделение реанимации. Водитель не почувствовала наезда и оставила место ДТП. Спустя некоторое время полицейские нашли сотрудницу транспортного предприятия. Ее стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД она не привлекалась к ответственности.

По факту ДТП сотрудниками УМВД России по Магнитогорску проводится доследственная проверка.

Виталина Ярховска