Челябинского предпринимателя уличили в фальсификации сливочного масла

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило два административных дела в отношении челябинского производителя сливочного масла из-за несоблюдения Технического регламента и недостоверное декларирование продукции. Выявленные нарушения могут свидетельствует о выпуске фальсифицированной и небезопасной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя инспекторы установили, что на предприятии, где фасуют сливочное масло, спред и кисломолочные продукты, не в полном объеме ведется производственный контроль за выпуском продукции. Декларации на три вида сливочного масла были оформлены на основании протоколов лабораторных испытаний только по гигиеническим показателям. Сведения о других обязательных исследования, в том числе микробиологическом, отсутствуют. Это масло «Крестьянское» — «Башкирское» жирностью 72,5%, ТМ «Lamboni club» — «Крестьянское» (72,5%) и «Традиционное» (82,5).

Помимо этого, при анализе и сопоставлении данных в государственных информационных системах с объемами подконтрольного товара в ветеринарных сопроводительных документах, установлен факт ввода в оборот продукции большего объема, чем было изготовлено на предприятии. Это может свидетельствовать о выпуске фальсифицированной и небезопасной продукции.

В отношении предпринимателя возбуждены дела по ч.1 ст.14.43 (нарушение изготовителем требований технических регламентов) и ч.1 ст.14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование соответствия продукции). Также Россельхознадзор прекратил действие двух деклараций о соответствии продукции техрегламентам и выдал предписание об устранении выявленных нарушений.