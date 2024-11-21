Белгородские власти раздали 9 тыс. огнетушителей жителям приграничных районов

Жителям приграничных районов Белгородской области с начала лета выдали 9 тыс. огнетушителей, чтобы они могли самостоятельно тушить пожары, возникающие после обстрелов со стороны Украины. Использованные устройства можно перезарядить для повторного применения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что местные власти отчитались о перезарядке 354 использованных огнетушителей. «Кажется, что вопрос небольшой, но для нас, для прифронтового региона, который каждый день обстреливается, искать возможность защитить имущество жителей — это ежедневный процесс, мы считаем его очень важным»,— написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Огнетушители жителям приграничных районов Белгородской области начали раздавать в июне. Власти объясняли, что это необходимо из-за невозможности проезда спецтехники в опасные места, которые ежедневно подвергаются обстрелам. В конце октября чиновники начали выдавать жителям приграничных населенных пунктов детекторы дронов и рации. По словам чиновников, с их помощью люди смогут сообщать друг другу об атаках беспилотников и о возможности передвижения.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Только за последние сутки по территории региона было выпущено 24 боеприпаса и 35 беспилотников. В результате атак ранения получили четыре человека.

Сергей Толмачев, Воронеж