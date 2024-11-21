В Ярославской области восстановят сад художника Константина Коровина

В деревне Охотино в Переславле-Залесском восстановят сад возле дома-дачи первого русского импрессиониста Константина Коровина. Об этом сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Цель проекта "Охотинский рай Константина Коровина. Аллегории дачного сада" — привлечение внимания аудитории к творчеству Константина Коровина через "гений места", воспроизведение ландшафта, запечатленного художником в картинах и рассказах, в реальном пространстве»,— рассказала вице-президент Фонда им. Коровина и исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах и добавила, что проект поддержал Фонд президентских грантов.

Для обсуждения концепции будущего сада были изучены натюрморты, пейзажи и рассказы Константина Коровина, в которых описывался сад. Специалисты, осматривая участок дома-дачи господина Коровина, выявили там березы и липы, которые росли при жизни художника.

«Скорее всего, там была целая аллея. Также мы обнаружили место, где был колодец. Теперь наша задача – концептуально разместить растения и другие ландшафтные объекты на территории сада»,— рассказала руководитель ландшафтной компании ProGardenGroup и садового центра «Мадейра» Ирина Вахрамеева.

Первый этап проекта хотят завершить в мае 2025 года организацией зеленой фотозоны, созданной по мотивам картин Константина Коровина.

Алла Чижова