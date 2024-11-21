В Челябинской области выдача автокредитов сократилась на треть

В октябре жителям Челябинской области выдали 3,27 тыс. автокредитов, что на 33,8% меньше, чем в сентябре. В среднем по стране этот показатель за месяц снизился на 35%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самое сильное сокращение выдачи автокредитов в регионах России в октябре 2024 года было зафиксировано в Красноярском крае (-41,8%), Московской области (-41,3%), Москве (-40,5%), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (-39,7%) и Кемеровской области (-39,0%).

Как отмечают в НБКИ, несмотря на продолжающееся уменьшение количества полученных автокредитов, по сравнению с прошлым годом темпы их выдачи сохраняются на достаточно высоком уровне. Спрос на такой вид займов поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от производителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан.

Виталина Ярховска