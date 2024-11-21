В Набережных Челнах задержан мужчина за нападение с ножом на соседа

В Набережных Челнах росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, умышленно причинил тяжкий вред здоровью своему соседу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по РТ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 ноября в одном из общежитий. На пульт централизованного наблюдения Росгвардии поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки», после чего оперативная группа направилась на место происшествия.

По прибытию стражи правопорядка выяснили, что причиной вызова стал конфликт между двумя мужчинами на общей кухне. Сначала словесная перепалка между соседями переросла в драку. В разгар конфликта один из участников, 48-летний мужчина, взял нож и ударил своего оппонента, 1987 года рождения, в руку и бок.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с ножевыми ранениями. Задержанный сознался в содеянном и был передан следственно-оперативной группе полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Анар Зейналов