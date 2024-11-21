В Челябинской области спрос на бухгалтерские услуги вырос на 30% за год

Спрос на услуги бухгалтеров в Челябинской области осенью 2024 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение выросло на 40%, сообщает «Авито Услуги».

Одной из самых востребованных услуг на этом рынке является ведение бухгалтерского учета. За год предложение здесь выросло на 49%. Часто предприниматели отдают на аутсорсинг ведение кадрового учета. Спрос на такие услуги увеличился на 50% год к году, а предложение — на 73%.

Помимо этого, компании на 35% чаще стали интересоваться услугами внешних специалистов по расчету и начислению заработной платы сотрудникам, а также подготовку отчетности, связанной с этим процессом, вырос за год. Количество объявлений от бухгалтеров, готовых взяться за такую работу, выросло на 71%.