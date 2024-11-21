В Чувашии возбудили дело против судоводителя после травмирования пассажира

В Чувашии возбуждено уголовное дело против судоводителя, допустившего происшествие, в результате которого пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 сентября 2024 года в Чебоксарском районе, когда подозреваемый, не имея права управлять маломерным судном, управлял катером «Амур – 3» на реке Волге. В ходе нарушения правил безопасности один из пассажиров, находясь без спасательного жилета, упал в воду и был травмирован винтом мотора, получив серьезные травмы головы и лица. В отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ.

Следователи СК на транспорте продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия, планируется проведение экспертиз.

Анар Зейналов