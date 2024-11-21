Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии возбудили дело против судоводителя после травмирования пассажира

В Чувашии возбуждено уголовное дело против судоводителя, допустившего происшествие, в результате которого пассажир получил тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 сентября 2024 года в Чебоксарском районе, когда подозреваемый, не имея права управлять маломерным судном, управлял катером «Амур – 3» на реке Волге. В ходе нарушения правил безопасности один из пассажиров, находясь без спасательного жилета, упал в воду и был травмирован винтом мотора, получив серьезные травмы головы и лица. В отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ.

Следователи СК на транспорте продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия, планируется проведение экспертиз.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...