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Назначен вице-мэр Челябинска по правовым и имущественным вопросам

Заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам с 22 ноября назначен Александр Ермолаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Александр Ермолаев служил в органах внутренних дел. Работал в прокуратуре Сосновского района, после перешел в региональное отделение ведомства. Известно, что с 2007 года он возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Ранее замглавы города по правовым и имущественным вопросам была Надежда Рыльская. Она покинула должность в октябре вскоре после ухода предыдущего мэра Натальи Котовой в Совет Федерации в качестве сенатора от Челябинской области.

Виталина Ярховска

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