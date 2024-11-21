Рейс из Челябинска в Волгоград задержали из-за сбитого беспилотника

Рейс из Челябинска в Волгоград, который должен был отправиться в 07:00, задерживается из-за закрытия принимающего аэропорта. Расчетное время вылета — 13:30. Информация опубликована на онлайн-табло.

Международный аэропорт Волгограда закрыт с 05:45 21 ноября. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, говорится в telegram-канале представителя Росавиации.

Министерство обороны России 21 ноября сообщило об уничтожении ночью двух беспилотников. Один из них был сбит над Волгоградской, другой — над Ростовской областью.