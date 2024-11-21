В Башкирии могут смягчить административные санкции для инвалидов

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект, направленный на смягчение административной ответственности для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Как сообщила пресс-служба республиканского парламента изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях региона.

Законопроектом предложено предусмотреть обстоятельства, смягчающие административную ответственность в случае, если на иждивении у нарушителя имеется ребенок-инвалид или он сам признан инвалидом первой или второй группы.

«Принятие данного закона позволит более гуманно относиться к этим категориям граждан и соответствует целям Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья», —прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Майя Иванова