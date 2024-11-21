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В школах Сочи восстановили права детей-инвалидов после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Хостинского района Сочи установила нарушения законодательства о социальной защите детей с инвалидностью в девяти образовательных учреждениях города. В ходе проверки специалисты выявили недостатки, препятствующие обеспечению равного доступа к обучению для детей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Результаты проверки показали, что в школах отсутствует необходимое оборудование для слабослышащих учащихся, в том числе индукционные петли и звукозаписывающая аппаратура. Эти устройства важны для проведения массовых мероприятий и оповещения в чрезвычайных ситуациях.

По итогам выявленных нарушений прокуратура внесла представления руководству образовательных учреждений с требованием устранить недостатки. Несмотря на это, меры для исправления ситуации своевременно не предприняли. В ответ на бездействие прокуратура направила в суд исковые заявления, обязывающие школы приобрести недостающее оборудование. Суд удовлетворил требования, решение в законную силу не вступило. Однако образовательные учреждения заключили контракты на поставку технических средств.

Мария Удовик

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