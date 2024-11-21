В Челябинске сотрудник СИЗО осужден за разглашение гостайны

Челябинский областной суд вынес приговор сотруднику следственного изолятора, обвиняемому в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Преступление выявлено УФСБ России по Челябинской области.

совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН России по региону. Фигурант осужден на два года условного лишения свободы с испытательным сроком один год и запретом занимать должности в правоохранительных органах, органах госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение года, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд и следствие установили, что сотрудник челябинского пенитенциарного учреждения, нарушив требование законодательства РФ о защите гостайны, разгласил одному из следственно-арестованных известные ему сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно». Приговор не вступил в законную силу.

УФСБ России по Челябинской области продолжает профилактическую работу по защите гостайны и сохранению режима секретности в организациях, на предприятиях и объектах инфраструктуры региона.