Улицу возле уфимского Дворца борьбы перекроют из-за международного форума

Администрация Октябрьского района предупредила об очередном перекрытии улицы Мусы Гареева. Ограничения вводятся до 10 декабря из-за подготовки и проведения форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и международной недели бизнеса.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет с 26 по 27 ноября. Мероприятие будет включать в себя деловую программу, выставку достижений народного хозяйства Казахстана и России, гастрономический и музыкальный фестивали, показ мод и другие события.

Международная неделя бизнеса также пройдет во Дворце борьбы — с 3 по 6 декабря. В программе День предпринимательства, Общероссийский юридический форум, Ялтинский международный экономический форум.

Идэль Гумеров