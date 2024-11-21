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Челнинца оштрафовали за незапланированное посадку на аэростате в Альметьевске

Жителя Набережных Челнов оштрафовали за нарушение авиационных правил. Он совершил незапланированную посадку на аэростате в Альметьевске, не уведомив об этом органы воздушного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Камская транспортная прокуратура установила, что пилот аэростата из Набережных Челнов нарушил Федеральные авиационные правила, совершив полет с незапланированной посадкой в черте города Альметьевска. Он не уведомил органы воздушного движения о месте посадки и не получил необходимое разрешение, что создало угрозу безопасности полетов и могло повлечь аварийные ситуации.

В результате нарушения пилот был привлечен к административной ответственности. Ространснадзор оштрафовал его на 20 тыс. руб. по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства.

Анар Зейналов

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