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В Троицке актер Сергей Безруков презентовал снимавшийся в городе сериал

Актер Сергей Безруков презентовал исторический детективный сериал «Плевако» в Троицке Челябинской области, где частично проходили съемки. Мероприятие также посетил губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

В Троицке показали первую серию сериала, посвященного знаменитому адвокату Российской империи Федору Плевако. Главную роль исполнил Сергей Безруков, который также является сопродюсером фильма. Режиссером выступила Анна Матисон. Помимо Москвы и Московской области часть съемочных дней прошла на исторической родине Федора Плевако — в Троицке.

Сергей Безруков поблагодарил руководство Челябинской области за поддержку в съемках сериала, а также жителей Троицка, участвовавших в массовых сценах. «Сейчас очень сложно найти объекты в Москве, чтобы они походили на Москву 19-го века. Спасибо, что сохранили Троицк в таком виде. Я для себя открыл этот город и полюбил его. Спасибо вам огромное, потому что вы почитаете и любите историю»,— сказал господин Безруков.

В правительстве региона отмечают, что проект важен для Челябинской области в плане сохранения культурно-исторической памяти, туристического и делового продвижения региона.

«Сергей Витальевич жил этим фильмом. Он знает всю историю про Федора Плевако. Сегодня через эту роль он стал нашим земляком. Я могу смело сказать, что Сергей Витальевич сегодня наш троичанин. Огромное вам за это спасибо»,— прокомментировал Алексей Текслер.

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