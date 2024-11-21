В Казани за сутки произошло 4 ДТП с пострадавшими

В среду, 20 ноября, в Казани произошло 194 ДТП, из них четыре — с пострадавшими. Среди аварий — два столкновения и два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Столкновения произошли из-за нарушений правил при повороте и несоблюдения требований дорожных знаков. Пешеходы пострадали при переходе дороги в неустановленном месте и в зоне выезда с прилегающей территории.

Кроме того инспекторы задержали шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения и пятерых за управление транспортом без права на вождение. В отделы полиции доставлены пять человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов