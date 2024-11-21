В СКР доложат о нападении на членов «Русской общины» в Челябинске

Главе СКР Александру Бастрыкину руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин представит доклад об обстоятельствах нападения группы людей на членов «Русской общины» в Челябинске, сообщает пресс-служба госоргана.

В группе регионального общественного движения в социальной сети «ВКонтакте» утром 20 ноября появилось видео с нападением на членов объединения вечером 8 ноября у здания бывшего Теплотехнического института. По заявлениям «Русской общины», к одному из ее сторонников подошла группа лиц, называющая себя «теплотеховскими». Они начали угрожать расправой из-за внешнего вида челябинца. Член общины сообщил об этом в организацию, и сторонники движения приехали на место. Вскоре на них напало около 30 человек в балаклавах, используя травматическое оружие и перцовые баллончики. Одного из членов общины ранили из бесствольного пистолета «Оса», ему понадобилась медицинская помощь.

По данному факту СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), региональное управление следственного комитета инициирует перед прокурором вопрос о передаче материалов в производство следователей СК России.

Виталина Ярховска