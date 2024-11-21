Минюст потребовал прекратить деятельность объединения «Родина»

Минюст направил в Хамовнический суд Москвы административный иск с требованием прекратить деятельность общественной организации «Народно-патриотическое объединение "Родина"». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Ведомство требует через суд исключить сведения о некоммерческой организации из государственного реестра. Заседание по рассмотрению иска планируется 3 декабря. По данным агентства, объединение с 2022 года не направляло в Минюст сведения о продолжении своей деятельности и какую-либо отчетность.

Организация была зарегистрирована в 1999 году. Председателем ее центрального совета является Евгений Волков.

Накануне стало известно, что Минюст подал Верховный суд иск с требованием о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская сила», созданной в 2007 году. Партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не принимала участие в выборах.