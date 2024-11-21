В Ярославской области в октябре замедлилась инфляция

В Ярославской области в октябре 2024 года снизилась годовая инфляция, она составила 8,31% после 9,04% месяцем ранее. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Этот показатель ниже, чем в ЦФО (9,06%) и в целом по стране (8,54%). Основной причиной замедления годового роста эксперты называют расширение предложения отдельных видов услуг. Так, стоимость поездки в страны Закавказья и ОАЭ, в том числе за счет увеличения предложения, в годовом сопоставлении росла меньше, чем месяцем ранее, а стоимость поездки в Египет и вовсе снизилась.

Среди продовольственных товаров дорожали сливочное мороженое и сливочное масло. В то же время цены на яйца в октябре в годовом выражении росли меньше, чем месяцем ранее. Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин.

Алла Чижова