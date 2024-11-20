Хоррор для следствия

В Уфе после хоррор-квеста, на котором две школьницы получили травмы, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По предварительным данным, во время квеста аниматор использовал электрошокер и применил физическую силу к двум двенадцатилетним девочкам, после чего одна из них обратилась за медпомощью. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял расследование под контроль. Предприниматель Максим Байбулатов, организовавший квест, заявил, что мероприятие прошло «в штатном режиме» и дети ушли «довольные».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дома школьница рассказала о травмах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы после проверки информации о травмировании двух двенадцатилетних девочек во время квеста возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, информация о травмировании школьниц выявлена в ходе мониторинга соцмедиа.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, 16 ноября шесть девочек 10–12 лет пришли на хоррор-квест «Судная ночь» в здание на улице Юрия Гагарина в Уфе отметить день рождения подруги.

По словам детей, одну школьницу аниматор ударил электрошокером, к другой применил физическую силу, она находится в больнице. На видео, представленном каналом, мать девочки уверяет, что артист схватил ее дочь за шею и ударил головой о стену. Женщина написала заявление в полицию.

На странице в сети «ВКонтакте» хоррор-квест «Судная ночь» описывается так: «Сможете ли вы пережить ночь, в которую любое насилие станет легальным? Будьте готовы до конца бороться за свою жизнь».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. «Действиям организаторов и работников развлекательной игры будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям и нормам безопасности»,— говорится в пресс-релизе.

Проверку организовала также прокуратура района. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», квест относится к межрегиональной франшизе Fantastic, его проводит индивидуальный предприниматель Максим Байбулатов.

Господин Байбулатов сообщил «Ъ-Уфа», что «квест прошел в самом штатном режиме, контакт был исключительно минимальный». По словам предпринимателя, даже на видео можно разглядеть, что аниматор «подставил один раз шокер к спине» участницы и сказал: «Не дергайся».

Господин Байбулатов заверил, что артист не нажимал на электрошокер, и добавил, что прибор вообще «бутафорский, то есть больно он не бьет», даже если бы аниматор нажал на него, было бы видно, что участница дернулась.

Инцидент с якобы ударом школьницы о стену организатор прокомментировал так: «Аниматор взял за плечи игрока, то есть никакого жесткого контакта не было». «Ну все-таки квест страшный»,— резюмировал Максим Байбулатов, добавив, что после его окончания «игроки вышли довольные», фотографировались с актером и друг с другом, «то есть все было нормально, и они ушли». По его словам, о претензиях участников квеста в организации узнали только в понедельник. Пострадавшие жалуются «на то, что сломан нос», но, заверил предприниматель, «таких случаев, чтобы ударились головой об стену или чтобы актер тем более ударил, не было».

Майя Иванова