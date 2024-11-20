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В Ярославле сносят «шведский дом»

В Ярославле сносят расселенное деревянное здание на улице Володарского, 52, известное как «шведский дом». Об этом сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

Судя по фотографиям, большая часть дома уже разрушена. Ранее власти Ярославля получили разрешение от службы охраны объектов культурного наследия на демонтаж.

Двухэтажный деревянный дом был построен в 1929 году для шведских специалистов компании АСЕА, которые создавали в Ярославле электромеханический завод. В 1932 году шведы уехали, а дом использовался как жилой.

Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

Фото: Ольга Мазанова, Вконтакте

Здание хотели включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия, но в ходе работы специалисты не установили историко-культурную ценность объекта. Впоследствии дом исключили списка выявленных объектов ОКН. Дом сносится по муниципальному контракту.

Алла Чижова

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