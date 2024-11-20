Минфин перечислил в НРД 3,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам

Минфин сообщил о перечислении в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,9 млрд руб. (€37,2 млн) в качестве выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах. НРД (платежный агент) средства получил, говорится в сообщении ведомства.

Перечисление средств в НРД Минфин осуществляет в соответствии с указом президента от 9 сентября 2023 года №665. Он устанавливает основные правила замещения суверенных евробондов. С июня 2022 года Минфин осуществляет выплаты по суверенным еврооблигациям в рублях.

О запуске процедуры замещения суверенных евробондов Минфин сообщил 6 сентября. К замещению, как поясняло ведомство, принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций РФ. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать условиям замещаемых евробондов. Программа замещения евробондов действует два года. За это время было размещено более 80 выпусков за $28,2 млрд. «Ъ» сообщал, что к июлю российские эмитенты в основном завершили замещение евробондов.