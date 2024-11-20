Росавиация обсуждает проверку аэропортов Египта на безопасность

Запуск авиасообщения между Россией и египетскими городами Александрия и Эль-Дабаа потребует проверки безопасности местных аэропортов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова. Египетские авиакомпании сейчас летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Казань, Самару, Калининград и Уфу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Росавиация обсуждает с силовиками организацию рейсов и проверки аэропортов Египта. В первую очередь это будут делать исходя из соображений безопасности пассажиров. На данном этапе ведомства согласовывает шаги с федеральными органами, в том числе с силовыми ведомствами. На это, по словам господи Ядрова, может потребоваться около двух недель.

Глава Росавиации уточнил, что проверка будет целесообразна только при наличии интереса к открытию рейсов в Александрию и Эль-Дабаа со стороны туроператоров и авиакомпаний. Этот вопрос также сейчас прорабатывается.

Вячеслав Рыжков