Фестиваль новой татарской культуры, концерт Пелагеи и лекторий ко Дню матери

Сразу несколько крупных музыкальных событий ожидают казанцев на предстоящей неделе. Среди них — концерты певицы Пелагеи, групп «Три дня дождя» и «Горшенев». На сцене «Пирамиды» представят рок-оперу «Юнона и Авось», а на театральной площадке MO пройдет премьера театрального перформанса Soul Kitchen. Ко Дню матери в павильоне детского парка «Елмай» пройдет открытый лекторий на тему воспитания детей и подростков. Также в планах: спектакль-подкаст о выгорании в «Углу», день рождения экстрим-парка УРАМ, заключительный в этом году матч футбольного клуба «Рубин». Подробнее — в афише «Ъ».

Где слушать музыку

С 21 по 27 ноября в КСК «Уникс» пройдет серия концертов заслуженного артиста Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришата Тухватуллина. Зрители смогут услышать главные хиты исполнителя и познакомиться поближе с татарской и башкирской эстрадой. Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

22 ноября в «Казань Экспо» выступит известная российская исполнительница и наставница шоу «Голос» Пелагея. Через свое творчество — широкий репертуар романсов, народных и авторских песен — артистка воспитывает совершенно новое поколение ценителей народной русской музыки. Начало концерта в 19.00, билеты стоят от 2000 руб. (6+)

В этот же день, 22 ноября, на сцене концертной площадки Korston выступит группа «Три дня дождя» в рамках своего российского тура. Программа концерта держится в секрете, но звезды отечественной рок-сцены собираются удивить и преданных фанатов, и новых слушателей грандиозным сюрпризом. Начало в 20.00, билеты стоят от 2000 руб. (16+)

24 ноября в ГБКЗ имени Сайдашева прозвучит музыка великого композитора современности Людовико Эйнауди. Оркестр CAGMO представит симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано, а зрители смогут погрузиться в атмосферу любимых кинокартин, наполненную мягким светом свечей. Начало в 18.00. Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

25 ноября в КРК «Пирамида» выступит группа «Горшенев» — музыкальный проект вокалиста рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева. Музыканты исполнят песни из альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца», которые в этом году празднуют свое 20-летие. Культовые композиции будут представлены в новых аранжировках. Начало концерта в 19.00, стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25 ноября в КРК «Пирамида» выступит группа «Горшенев» — музыкальный проект вокалиста рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева

Фото: Группа в ВК: «Проект «ГОРШЕНЕВ«» 25 ноября в КРК «Пирамида» выступит группа «Горшенев» — музыкальный проект вокалиста рок-группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева

Фото: Группа в ВК: «Проект «ГОРШЕНЕВ«»

25 ноября в 19.00 оркестр театра на Булаке представит программу из хитов мирового рока «Рок-концерт». Музыканты исполнят ставшие культовыми песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звезд российской сцены: «Сплин», «Кино» и многих других. Билеты стоят от 850 руб.

26 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит мужской хор Данилова монастыря — один из самых известных певческих коллективов в России. Зрители смогут услышать одну из своих самых знаковых программ хора «Любо, братцы, любо», составленную полностью из народных и казачьих песен, которые давно снискали огромную популярность. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит мужской хор Данилова монастыря

Фото: Праздничный Хор Данилова монастыря 26 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит мужской хор Данилова монастыря

Фото: Праздничный Хор Данилова монастыря

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Какие спектакли посмотреть

21 ноября в 19.00 в КРК «Пирамида» покажут известную рок-оперу «Юнона и Авось» в постановке Театра Алексея Рыбникова. В основу сюжета поэмы Андрея Вознесенского, по которой была поставлена рок-опера, легла романтическая история любви русского путешественника Николая Резанова и дочери губернатора Сан-Франциско Марии Кончиты Аргуэльо де ля Консепсьон. Стоимость билетов — 4100 руб. (16+)

В этот же день в 19.00 в творческой лаборатории «Угол» покажут спектакль-подкаст Burnout, посвященный выгоранию — психологическому состоянию человека, которое проявляется нарастающим эмоциональным истощением. Зрители станут участниками спектакля вместе с артистами и поразмышляют о том, что происходит с людьми при выгорании и как они об этом рассказывают. Начало в 19.00, билеты можно купить за 500 руб. (18+)

21 ноября на театральной площадке MON пройдет премьера театрального перформанса Soul Kitchen. Его создатели — Мария и Марсель Нуриевы, которые под музыку кубинского эстрадного ансамбля Buena Vista Social Club будут «мечтать о местах, где никогда не бывали». Начало в 19.00, билеты стоят от 380 руб. (16+)

23 ноября в театре имени Камала покажут спектакль «Марево» по одноименной повести Амирхана Еники 1962 года. Действие повести охватывает период с 1943 по 1945 год. Он — начальник отдела рабочего снабжения, она — солистка городской филармонии. Они встретились случайно на железнодорожной станции в зимний день и сразу заметили друг друга. Начало в 18.00, стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23 ноября в театре имени Камала покажут спектакль «Марево» по одноименной повести Амирхана Еники 1962 года

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала 23 ноября в театре имени Камала покажут спектакль «Марево» по одноименной повести Амирхана Еники 1962 года

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала

23 ноября в театре на Булаке покажут спектакль для самых маленьких зрителей — «Невероятное приключение Фантика и Лии». Лия — маленькая фантазерка, мечтающая выступать на арене самого настоящего цирка. Зрители увидят удивительную историю о волшебной встрече с маленьким щенком Фантиком, который и поможет ей осуществить заветную мечту. Начало в 12.00, билет стоит 500 руб.

27 ноября на театральной площадке MO покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время постановки. Начало в 19.00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 27 ноября на парковке под мостом Миллениум на набережной Казанки пройдет мобильный пункт приема вторсырья

Фото: Группа в ВК: «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды» 27 ноября на парковке под мостом Миллениум на набережной Казанки пройдет мобильный пункт приема вторсырья

Фото: Группа в ВК: «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды»

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На какие выставки сходить

В Центре цифрового искусства Artplay Media проходит мультимедийная выставка «Босх. Профессор кошмаров», которая позволит погрузиться в причудливый мир художественных образов и символов. Выставка позволит лучше узнать неординарного мастера Иеронима Босха, которого часто называют предтечей сюрреализма и «почетным профессором кошмаров». Экспозиция посвящена самой известной работе Босха — триптиху «Сад земных наслаждений». Стоимость билета — 600 руб. (6+)

В Музее Пушечного двора начала работу выставка «Блеск золота и стали: шедевры мастеров Златоуста», где представлены экспонаты Государственного исторического музея Южного Урала. В экспозицию вошли 80 изделий со златоустовской гравюрой на стали: украшенное холодное и огнестрельное оружие, бытовые предметы и декоративные панно. Билет на выставку стоит от 100 руб.

21 ноября в Галерее современного искусства откроется персональная выставка члена Союза художников РФ Елены Ермолиной «ЕЕ: девять времен года». В экспозицию войдут куклы, кинематографические эскизы, инсталляции, а также графика из проекта «Жизнь замечательных животных». Он объединяет «выдающихся животных» — красного коня Петрова-Водкина, любимую рыбку Матисса, скворца Моцарта и благородных такс Чехова. Открытие выставки — в 16.00, до 17.00 вход будет свободным. В остальное время билеты стоят 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 21 ноября в Галерее современного искусства откроется персональная выставка члена Союза художников РФ Елены Ермолиной «ЕЕ: девять времен года»

Фото: Официальный сайт ГМИИ Татарстана 21 ноября в Галерее современного искусства откроется персональная выставка члена Союза художников РФ Елены Ермолиной «ЕЕ: девять времен года»

Фото: Официальный сайт ГМИИ Татарстана

21 ноября в Центре современной культуры «Смена» открывается выставка «Контурные карты», которая представит итоги художественной резиденции, организованной совместно с Фондом поддержки современного искусства «СФЕРА». С мая по ноябрь 2024 года в Казани побывали пять художников из разных городов России. Они исследовали городскую среду и мифологию, чтобы создать совместные проекты вместе с локальными художниками и музыкантами. Экспонатами станут интерактивные инсталляции, скульптуру, живопись, зины, 3D-объекты. Также в день открытия выставки, 21 ноября в 19.00, художники вместе с кураторами проведут экскурсию и расскажут, как они жили в Казани, создавали работы и взаимодействовали с локальным арт-сообществом. Стоимость — 300 руб.

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Чем заняться еще

22 ноября крытый экстрим-парк «УРАМ» отметит свое трехлетие. В честь дня рождения посетители парка смогут бесплатно кататься в течение всего дня (кроме секций и тренировок). Также в программе — открытие фотовыставки, посвященной летнему сезону в парке. А в 19.00 руководитель креативного отдела Reaspekt Creative и фотограф Саша Копылов прочитает лекцию о репортажной фотографии. Вход по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22 ноября крытый экстрим-парк УРАМ отметит свое трехлетие

Фото: Группа ВК: URAM Extreme Park | Экстрим-парк «УРАМ» 22 ноября крытый экстрим-парк УРАМ отметит свое трехлетие

Фото: Группа ВК: URAM Extreme Park | Экстрим-парк «УРАМ»

22 ноября на стадионе «Казань Арена» состоится заключительный в этом году матч футбольного клуба «Рубин». Казанская команда встретится с тольяттинским «Акроном». Игра будет посвящена Дню первокурсника — с 17.00 перед ареной откроется фан-парк с розыгрышем призов, а рядом с фудкортом можно будет сыграть в кикер и сабсокер, сделать кадры в фотозоне, нанести аквагрим и многое другое. Также внутри стадиона казанские вузы развернут свои мобильные пункты с презентацией учреждений. Специальным гостем станет певец AMCHI — его выступление начнется в 18.00. Начало матча в 19.00, стоимость — от 200 руб.

В субботу, 23 ноября, в павильоне детского парка «Елмай» пройдет серия лекций от проекта «Архидети». В 16.00 здесь начнется лекция «Общение с подростками: как раньше уже не работает, как по-новому?» психолога, организатора проектов для подростков Валентины Андроновой. А в 17.30 лекцию «Может ли дополнительное образование стать основой для развития ребенка и подростка?» проведет Гузелия Махмутова — идеолог и руководитель организации «Архидети», педагог-психолог. Вход свободный.

23–24 ноября в Национальной библиотеке РТ пройдет фестиваль новой татарской культуры Jadidfest, посвященный теме поколений. В программу войдут ярмарка издателей и художников, выставки, лекции и дискуссии, стендап и другие события на татарском языке. Мероприятия будут проходить оба дня с 12.00 до 20.00. Вход на события свободный, для некоторых необходима регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23–24 ноября в Национальной библиотеке РТ пройдет фестиваль новой татарской культуры Jadidfest

Фото: Группа в ВК: JADIDFEST 23–24 ноября в Национальной библиотеке РТ пройдет фестиваль новой татарской культуры Jadidfest

Фото: Группа в ВК: JADIDFEST

27 ноября с 10.00 до 12.00 на парковке под мостом Миллениум на набережной Казанки пройдет мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично». Казанцы смогут сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки, мягкий и фольгированный пластик, технику и другие предметы на переработку. Дополнительно в зоне фримаркета примут битую керамику в чистом виде, одежду в хорошем состоянии, сухую и мокрую органику, а также компьютеры, ноутбуки и детали и комплектующие от них.

24 ноября на сцене казанского Stand Up с сольной программой выступят сразу два комика. Создатель стендап-клуба во Владивостоке и участник проекта Stand Up на ТНТ и других Эдвин Багдасарян выйдет на сцену в 18.00. А в 20.30 начнет выступление участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ и участник интернет-проекта Open Mic Ерёма Акмолдаев. Стоимость билетов на каждую из программ — от 700 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В прокат вышла российская комедия «За слова отвечаю». Звезду мотивационных тренингов Свету Солнце сажают в тюрьму, обвиняя в мошенничестве по отношению к своим клиентам. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Единственные, кто в теории могут выступить в защиту Светы, это ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники. (16+)

С 21 ноября в прокат выходит фильм-биография «Великая», посвященная жизни Ли Миллер. Она блистала на обложках Vogue, была музой Пикассо и Дали, культовым фотографом, автор всемирно известного «Репортажа в ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Роль Ли Миллер сыграла Кейт Уинслет. (18+)

Китайскую драму «Декодер. Игра гения» также можно будет посмотреть в кинотеатрах с 21 ноября. Сюжет фильма происходит в 1940-х. Мир охвачен хаосом, и расшифровка вражеских кодов становится ключом к победе. Молодой математик, взломавший один из самых сложных шифров, теперь вынужден заниматься решением задач секретного подразделения. (16+)

22 ноября «Киномакс-IMAX» устроит спецпоказ драмы «Птица». Фильм был представлен в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Главная героиня фильма — девушка Бэйли, живущая с отцом и страдающая от одиночества. Однажды она встречает парня, который зовет себя Птица, и между ними возникают странные отношения. Фильм представит кинокритик Адиля Хайбуллина, она поговорит об актуальной теме британской фестивальной драмы, а также о блестящей работе актеров. Начало в 19.00, билет стоит 600 руб. (18+)

С 23 ноября казанские кинотеатры начнут показывать фильм Ридли Скотта «Гладиатор-2». Действие происходит спустя 30 лет после смерти Марка Аврелия. Главный герой — потомок Аврелия Люций становится пленником римской армии. Чтобы выжить, ему придется стать участником гладиаторских сражений. (12+)

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Гузель Ахметгалиева