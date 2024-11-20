Аванс спросят с банкрота

Арбитражный суд Челябинской области спустя три года разбирательств оставил без рассмотрения иск министерства строительства и инфраструктуры региона о взыскании 43 млн руб. с компании бывшего депутата гордумы Челябинска Олега Иванова — «Альфастрой». В удовлетворении встречного иска застройщика на сумму 57 млн руб. суд отказал. Стороны спорили по поводу оплаты работ по госконтракту стоимостью 151 млн руб. на ремонт одного из корпусов областной больницы, расторгнутый в 2021 году. Суд решил, что требование минстроя подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве «Альфастроя».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Альфастрой» признали банкротом в 2023 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Альфастрой» признали банкротом в 2023 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области о взыскании почти 43 млн руб. с обанкротившегося ООО «Альфастрой», которая принадлежит бывшему депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову, арбитражный суд региона оставил без рассмотрения после трех лет разбирательств. В удовлетворении встречных требований компании в размере 57,3 млн руб. отказано. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Минстрой региона направил заявление в сентябре 2021 года. Истец просил взыскать с компании неотработанные авансовые платежи по государственному контракту на капитальный ремонт операционного блока, помещений подвала, седьмого и технического этажей четвертого корпуса Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Договор был заключен в ноябре 2019 года. Стоимость госконтракта составила 151 млн руб. В феврале 2021 года договор был расторгнут по соглашению сторон «в виду изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении государственного контракта». На тот момент стоимость выполненных «Альфастроем» работ министерство оценивало в 108,9 млн руб. В июне заказчик направил подрядчику претензию с требованием вернуть неотработанный авансовый платеж в размере 42 млн руб.

«Альфастрой» с претензией и иском не согласился и выдвинул встречные требования о взыскании с минстроя задолженности по этому контракту на сумму 52,9 млн руб. с процентами за пользование чужими деньгами в размере 4,3 млн руб.

Ответчик настаивал на том, что весной 2021 года выполнил дополнительные строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, но соответствующие его условиям, проектно-сметной и рабочей документации, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.

Суд пришел к выводу, что встречный иск не подлежит удовлетворению, поскольку дополнительные работы не были документально оформлены. Так, стороны не подписывали никакие дополнительные соглашения на сумму, превышающую стоимость контракта, не вносили изменения в локальный сметный расчет в части увеличения объемов работ, минстрой акты выполненных работ на заявленный подрядчиком суммы не подписывал.

Требование министерства строительства к «Альфастрою», по мнению суда, подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве компании. «Поскольку на дату судебного заседания решением арбитражного суда от 22 декабря 2023 года ООО “Альфастрой” признано банкротом, введено конкурсное производство, в силу статьи 126 Закона о банкротстве с учетом приведенных разъяснений применения данной нормы права, требование истца к должнику подлежит рассмотрению в деле о банкротстве с соблюдением процессуальных гарантий лиц, участвующих в деле о банкротстве»,— говорится в решении суда.

Арбитражный суд региона рассматривал этот спор повторно. В первый раз иск минстроя был в полном объеме удовлетворен в июне 2023 года. «Альфастрою» в иске отказали. Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в сентябре того же года изменил решение, снизив сумму взыскания до 19 млн руб. Минстрой с этим не согласился и направил кассационную жалобу. В январе этого года Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

ООО «Альфастрой» было зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. Ранее компания получала крупные контракты на строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов. В июне 2023 году суд ввел в организации процедуру наблюдения, а в декабре того же года открыл конкурсное производства. Сумма требований кредиторов приближается к 1 млрд руб. Основным из них является Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления по итогам проверки. Также в реестр уже включены требования минстроя на сумму более 186 млн руб.

«Альфастроем» владеет и руководит бывший депутат городской думы Челябинска Олег Иванов. В декабре 2022 года он стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, будучи генеральным директором и собственником ООО «Альфастрой» с 2017-го по 2019 год, он скрыл от налоговых органов более 516 млн руб. Также его судят за преднамеренное банкротство ООО «Строительное управление “Альфастрой”» (Элиста). С июня 2023 года он находится под стражей. Арбитражный суд области в сентябре 2023 года признал Олега Иванова финансово несостоятельным по его собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества. В феврале 2024 года конкурсный управляющий «Альфастроя» потребовал привлечь депутата к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 878 млн руб. Решение пока не принято.

Юлия Гарипова