В магнитогорском «Притяжении» откроют детский центр и термальный комплекс

В 2025 году на территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске завершится строительство двух крупных объектов — детского развлекательного центра и термального комплекса. Об этом рассказал заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.

«В формате выездного совещания, непосредственно на площадке вместе с Виктором Филипповичем Рашниковым, инициатором и главным инвестором проекта, осмотрели все объекты. К зимнему сезону все, что планировали, сделали. Работы идут по согласованному ранее графику», — сказал Алексей Жлоба.

В частности, в первой половине следующего года откроется самый крупный объект «Притяжения» — крытый детский центр общей площадью более 10 тыс. кв. м. Особенностью объекта является огромный световой купол, который обеспечит естественное освещение.

По словам Алексея Жлобы, к настоящему моменту генподрядчиком завершены работы по закрытию теплого контура здания центра, произведена подача временного отопления, залиты железобетонные конструкции, выполнен монтаж металлоконструкций, смонтирован световой купол, ведется монтаж вентилируемого фасада. В декабре этого года начнутся отделочные работы.

В плановом режиме идет и строительство термального комплекса, который объединит открытые и закрытые бассейны, а также восемь тематических бань и саун. Сейчас ведется подготовка строительной площадки и прокладка необходимых инженерных коммуникаций. В декабре следующего года комплекс планируется сдать в эксплуатацию.

Одновременно в рамках проекта «Притяжения» осуществляется проектирование четырехзвездочного отеля на 180 номеров. Строительство начнется уже во втором квартале 2025 года. В ближайших планах — возведение объектов детской хоккейной академии, жилого района и многофункционального медицинского центра.