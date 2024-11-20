Молдавские граждане в Сочи получат карты с социальными льготами

В Сочи стартовала выдача Карт гражданина Молдовы в РФ. Получить документ могут совершеннолетние молдавские граждане, проживающие в России и подавшие предварительную заявку, сообщает пресс-служба Культурно-образовательного центра Молдовы в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Социальная программа включает бесплатные юридические консультации, безлимитный тариф «СберМобайл», подписку «СберПрайм», доступ к телемедицине от РЕСО и компенсацию затрат на посмертную репатриацию до 500 тыс. руб. Владельцы карт смогут участвовать в мероприятиях Культурно-образовательного центра Молдовы.

Оформить карту можно на сайте MDCARD.RU. Выдача документов производится в сочинском Культурно-образовательном центре Молдовы по адресу.

Сейчас в России действует более 20 Культурно-образовательных центров Молдовы, открытых в 2023 году. Организации помогают соотечественникам в сохранении культурных традиций, оформлении документов и трудоустройстве.

Вячеслав Рыжков