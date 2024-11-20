Из Казани отправили на ремонт часы из парка им. Горького

В Казани в парке им. Горького сломались часы. Летом они перестали показывать точное время. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

Часы отремонтировали и заменили аккумулятор, но специалисты пришли к выводу, что нужно серьезное восстановление механизма. Часы демонтировали и отправили на ремонт из Казани в Санкт-Петербург.

В Дирекции парков и скверов рассказали, что механизм вернут в парк Горького до конца 2024 года.

Ранее в Казани на ул. Баумана вернули часы после капитального ремонта. Специалисты разработали новый механизм часов и сделали светящийся циферблат.

Диана Соловьёва