Глава Сочи прокомментировал разработку новых правил для горнолыжных курортов

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал разработку правил безопасности для горнолыжных курортов. Мэр назвал инициативу важной и своевременной. В своем Telegram-канале господин Прошунин отметил, что мера впервые позволит установить и закрепить на законодательном уровне единые правила поведения для туристов на сочинских горнолыжных курортах и определит степень ответственности участников и организаторов экстремального отдыха в горах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мэр напомнил, что с инициативой выступила администрация Краснодарского края. Идею поддержали в федеральном Минэкономразвития. Детальной проработкой документа ведомство занимается совместно с руководством курортов «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». В основу будущего документа легла 10-летняя практика и статистика происшествий, в первую очередь связанных с получением травм при катании в нетрезвом виде или в так называемых необорудованных «слепых зонах», отметил господин Прошунин.

Мэр напомнил, что зимой Сочи обычно принимает около 1,5 млн туристов. Дискуссия о необходимости введения дополнительных мер безопасности на горнолыжных курортах велась много лет. По словам господина Прошунина, новые нормы могут начать действовать в 2025 году.

Вячеслав Рыжков