В Угличе возбудили уголовное дело из-за демонстрации нацистской символики

В Угличе в отношении осужденного возбудили уголовное дело за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

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Следователи установили, что в сентябре 2024 года осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, хотел повысить свой авторитет и для этого демонстрировал другим осужденным свои татуировки в виде нацистской свастики.

Такое происходило уже не в первый раз, ранее подозреваемого привлекали к административной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

«В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжается производство следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления. Следователем планируется предъявление обвинения»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова