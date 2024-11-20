Полпред УрФО выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы УФСБ по ЦВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога выразил соболезнования родным и близким бывшего начальника УФСБ по Центральному военному округу Валерия Домницкого в связи с его смертью, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник УФСБ по Центральному военному округу Валерий Домницкий

Фото: пресс-служба полпредства в УрФО Бывший начальник УФСБ по Центральному военному округу Валерий Домницкий

Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

«Особое место в жизни Валерия Степановича занимал Урал, где он много лет возглавлял УФСБ по Приволжско-Уральскому, а затем и по Центральному военному округу», — говорится в сообщении. Коллеги Валерия Домнцикого отмечали его принципиальность, бдительность, справедливость и заботу о подчиненных.

Валерий Домницкий родился в 1954 году в поселке Зуя (Крымская область). В 1978 году он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. С 1996 года занял должность замначальника УФСБ по Дальневосточному военному округу, затем стал начальником. В период с 2002 по 2014 год Валерий Домницкий возглавлял УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и Центральному военному округу.

Мария Шараева