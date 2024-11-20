В Ярославле предложили не украшать снегоуборочную технику к Новому году

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас предложил отказаться от украшения к Новому году снегоуборочной техники. Вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В новогодней тематике планируется украсить пять троллейбусов, два трамвая и снегоуборочную технику МБУ «Горзеленхозстрой». Дмитрий Волончунас предложил направить средства, запланированные на эти цели, на улучшение качества уборки города.

«Может быть, народ все-таки не смешить, а лучше сделать хороший подарок в качестве дополнительной уборки города, эти средства вместо оформления звездочками машины направить на покупку соли и дополнительных рейсов машин»,— сказал господин Волончунас.

И.о. директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов пояснил, что украшение техники на настоящий момент под вопросом.

«Сейчас идет согласование с ГИБДД. Так как техника специализированная, возможно, не разрешат это делать»,— сказал господин Степанов.

Алла Чижова