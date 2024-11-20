После атаки БПЛА в Самарской области появились фейковые объявления об эвакуации

Власти Самарской области назвали фейковыми появившиеся в соцсетях и мессенджерах объявления о планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. В этих сообщениях гражданам предлагается срочно зайти в интернет и перейти по ссылке или по QR-коду.

Объявления об эвакуации появились сегодня, 20 ноября, вскоре после того как губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что утром над территорией области уничтожены шесть украинских беспилотников. «По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет»,— отметил господин Федорищев.

«Не переходите по ссылкам. Информация является ложной. Это провокация. Враг не дремлет. Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках»,— заявили в правительстве региона.

В утренних сводках Министерства обороны РФ об атаке беспилотников на российские регионы Самарская область не фигурировала.

Алексей Алексеев, Самара