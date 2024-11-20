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Коммерсантъ FM
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После атаки БПЛА в Самарской области появились фейковые объявления об эвакуации

Власти Самарской области назвали фейковыми появившиеся в соцсетях и мессенджерах объявления о планируемой эвакуации жителей в пункты временного размещения. В этих сообщениях гражданам предлагается срочно зайти в интернет и перейти по ссылке или по QR-коду.

Объявления об эвакуации появились сегодня, 20 ноября, вскоре после того как губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что утром над территорией области уничтожены шесть украинских беспилотников. «По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет»,— отметил господин Федорищев.

«Не переходите по ссылкам. Информация является ложной. Это провокация. Враг не дремлет. Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках»,— заявили в правительстве региона.

В утренних сводках Министерства обороны РФ об атаке беспилотников на российские регионы Самарская область не фигурировала.

Алексей Алексеев, Самара

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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