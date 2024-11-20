Жителя Башкирии осудили за попытку убийства возлюбленной и ее сожителя

Дюртюлинский райсуд признал местного жителя виновным в попытке убийства бывшей возлюбленной и ее сожителя (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговор — девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службах управления СКР по Башкирии и региональной прокуратуре.

Как было установлено в суде, в июле он приехал в село Маядык, где проживала возлюбленная. Вооружившись охотничьим ружьем, осужденный выследил ее: она шла по улице с сожителем. Стреляя из ружья, он ранил женщину в руку и грудь. Ее спутника осужденный сначала сбил автомобилем, а затем, когда мужчина попытался скрыться, выстрелив в спину, попал в голову.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова