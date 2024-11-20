МЧС предупредило ярославцев о непогоде

В Ярославской области днем 20 ноября и до конца суток 21 ноября ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с и налипание мокрого снега. Об этом сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба регионального МЧС Фото: Пресс-служба регионального МЧС

Ухудшение погодных условий может привести к обрыву и повреждению ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе коммунальных систем, транспорта, увеличению случаев травматизма. МЧС рекомендует гидрометцентру уточнить информацию и довести ее до органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, руководителей и дежурных служб.

Главам предлагается организовать контроль за обстановкой на территории муниципальных образований области, а министерствам ЖКХ и дорожного хозяйства, а также филиалу ПАО «Россети Центра» - «Ярэнерго» — перевести силы и средства в режим повышенной готовности.

Алла Чижова