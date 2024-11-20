В Свердловской области ускорился рост цен на бензин

В Свердловской области по итогам октября ускорился годовой рост цен на бензин, но замедлился рост цен на продовольственные товары, следует из аналитического отчета Уральского главного управления ЦБ РФ. Годовая инфляция в Свердловская ускорилась и в октябре составила 8,53% по сравнению с 8,41% в сентябре. Показатель приблизился к общероссийскому (8,54%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост цен на бензин в октябре 2024 года объясняется сокращением его предложения на внутреннем рынке, при этом в октябре 2023 года он дешевел из-за ограничений на экспорт и господдержки нефтяных компаний.

Рост цен на продовольственные товары в октябре замедлился и составил 8,76% к аналогичному периоду в прошлом году (в сентябре 2024 года этот показатель составлял 9,26%). Это объясняется тем, что предложение куриного мяса выросло благодаря увеличению производства, прирост цен на свинину и яйца уменьшился из-за эффекта высокой базы в октябре прошлого года, поскольку тогда значительно выросли цены на корма и детали оборудования. Помимо этого, высокий урожай томатов в этом году привел к замедлению роста цен на них.

Годовой прирост цен на услуги ускорился в октябре до 11,55% по сравнению с 10,93%. В частности, стоимость услуг автосервиса ускоренно росла из-за увеличения издержек.

Напомним, в сентябре Свердловскстат сообщал о росте цены на бензин почти на 1% за неделю. Так, средняя цена на бензин марки АИ-98 и выше составила 76,67 руб.

Анна Капустина