В Ярославской области генотипируют коров ярославской породы
В Ярославской области в 2025 году генотипируют 3 тыс. особей крупного рогатого скота ярославской породы. Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса.
Фото: Министерство АПК ЯП
Генотипирование заключается в проведении глубокого анализа генетической информации каждого животного, который даст возможность выявить потенциально ценных животных для дальнейшего разведения. Такая работа в следующем году будет организована впервые в регионе.
«Работа по генотипированию пройдет в племенных хозяйствах Ярославской области, специализирующихся на разведении ярославской породы крупного рогатого скота. Всего будет прогенотипировано 3000 особей. Также планируется проведение исследований племенных быков этой же породы»,— сообщили в министерстве.
Генотипирование позволит улучшить здоровье потомства, сократить риски появления генетических заболеваний, определить степень родства между животными и увеличить эффективность животноводства.