В Ярославской области генотипируют коров ярославской породы

В Ярославской области в 2025 году генотипируют 3 тыс. особей крупного рогатого скота ярославской породы. Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство АПК ЯП Фото: Министерство АПК ЯП

Генотипирование заключается в проведении глубокого анализа генетической информации каждого животного, который даст возможность выявить потенциально ценных животных для дальнейшего разведения. Такая работа в следующем году будет организована впервые в регионе.

«Работа по генотипированию пройдет в племенных хозяйствах Ярославской области, специализирующихся на разведении ярославской породы крупного рогатого скота. Всего будет прогенотипировано 3000 особей. Также планируется проведение исследований племенных быков этой же породы»,— сообщили в министерстве.

Генотипирование позволит улучшить здоровье потомства, сократить риски появления генетических заболеваний, определить степень родства между животными и увеличить эффективность животноводства.

Алла Чижова